Hockey sur glace – Marc-Antoine Pouliot est désormais un citoyen suisse Le natif de Québec (36 ans) a obtenu sa naturalisation. Il ne comptera plus comme un joueur étranger pour GE Servette.

GE Servette peut compter sur un «nouveau» renfort suisse. Eric-Lafargue

Marc-Antoine Pouliot est désormais un citoyen suisse! GE Servette a annoncé samedi que la demande de naturalisation de son attaquant (36 ans) s’était «parfaitement bien déroulée» et que la Confédération lui avait «délivré le fameux sésame cette fin de semaine».

Dès dimanche à l’occasion de la réception de FR Gottéron aux Vernets, le natif de Québec ne comptera plus comme un joueur étranger pour les Aigles, qui pourront donc parallèlement aligner leurs défenseurs Henrik Tömmernes et Sami Vatanen ainsi que leurs attaquants Valtteri Filppula et Daniel Winnik.

Marc-Antoine Pouliot avait débarqué en Suisse durant l’été 2012, et plus précisément du côté du HC Bienne, qu’il avait quitté un an plus tard pour Fribourg. L’homme aux 200 apparitions en NHL avait toutefois fait son retour dans le Seeland en cours de saison 2016-2017, avant de s’engager avec GE Servette il y a quelques mois.

