Est-il un bon Suisse? – Marc-Antoine Pouliot a passé notre examen avec succès Le Québécois, qui a demandé sa naturalisation, a répondu avec brio au questionnaire helvético-genevois qu’on lui a soumis. L’attaquant de Genève-Servette défie Bienne, son ex-équipe, mardi aux Vernets. Christian Maillard

Pouliot (GS), 31.08.2021, conférence de presse Ge/Servette (GS). Photo: Eric Lafargue Eric Lafargue

Selon plusieurs sources, le dossier serait sur le haut de la pile. C’est imminent, assure-t-on dans les hautes sphères. «On sait que c’est très avancé, mais on ignore si cela va prendre encore une semaine, un mois ou un an, on n’a pas de date précise», tempère Patrick Emond à propos de la naturalisation de Marc-Antoine Pouliot, qui est tout aussi impatient que le coach de Ge/Servette de recevoir enfin son passeport.

«C’est la question que tout le monde me pose, mais je n’en ai aucune idée, ce ne sont pas des choses que je peux contrôler, soupire le Québécois de 36 ans. J’espère juste que cela va se régler le plus vite possible pour aider l’équipe.» Cela lui permettrait d’évoluer aux côtés des quatre autres étrangers du GSHC; un de plus pour les Aigles, forcément.