Série d’été: sept polars bonnards en BD (4/7) – Marc-Antoine Mathieu repousse les limites de la BD Sur fond d’histoire policière, l’auteur français embarque son lecteur dans un tunnel d’images muettes en noir et blanc, via un zoom vertigineux. Philippe Muri

Une intrigue à tiroirs et à miroirs, avec un entrelac de fausses pistes . ED. DELCOURT

Paru en 2011 aux Éditions Delcourt, 3’’(lisez:3 secondes) se présente comme un album brillant et novateur. Marc-Antoine Mathieu y repousse une nouvelle fois les limites de la BD. Sur fond de polar, le voilà qui embarque son lecteur dans un tunnel d’images muettes en noir et blanc, via un zoom vertigineux. Difficile de démêler le vrai du faux au terme de cette intrigue à tiroirs et à miroirs, aussi enthousiasmante que riche en interprétations.

«Il s’agit en quelque sorte d’une histoire dont on est le héros» Marc-Antoine Mathieu, auteur

«Il s’agit en quelque sorte d’une histoire dont on est le héros», notait en son temps l’auteur croisé au festival BD-FIL. «Le regard se fait loupe, participant à l’enquête. » Tout part d’une scène bizarre, au cours de laquelle un homme semble vouloir en abattre un autre. Menace? Tentative de meurtre? «Rien n’est affirmé de manière vraiment sûre», dixit Marc-Antoine Mathieu.

Montrée à travers une ribambelle de reflets et démultipliée à l’envi, la scène évolue, finissant par prendre une signification très différente de celle envisagée au départ. «Le principe du jeu de miroirs m’a toujours fasciné. J’aime l’idée que la réalité pourrait ne pas ressembler à ce que l’on voit. »

Entrelac de fausses pistes et de détails signifiants, l’action de ce récit ébouriffant ne dure que trois petites secondes, justifiant le titre du récit. Trois secondes suffisamment longues pour permettre à Mathieu d’en explorer la quintessence.

«De nombreux événements vont se dérouler durant cet espace-temps particulier. » À commencer par un complot au cœur de la FIFA. Le football et ses affaires de gros sous ne forment pourtant qu’une des composantes de 3’’. «Une image peut en cacher une autre. Il s’agit de fouiller dans les coins, de visiter le hors-cadre, il faut chercher un peu. C’est une histoire policière avec une foule d’interprétations possibles.»



