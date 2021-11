Rencontre – Marc-Antoine Le Bret, l’homme aux mille voix Humoriste et imitateur, il se produit mardi soir au Théâtre du Léman. Nous l’avions rencontré il y a longtemps, son spectacle ayant été reporté plusieurs fois à cause du confinement. Pascal Gavillet

Marc-Antoine le Bret, humoriste pluridisciplinaire, jouera sur scène genevoise demain. MAXPPP/KEYSTONE

Humoriste, homme de radio et parfois de télé (dans «Les enfants de la télé»), mais surtout imitateur, Marc-Antoine Le Bret sait à peu près tout faire. Ce Breton d’origine, qui s’était produit au Montreux Comedy Festival il y a quelques années et écume régulièrement les scènes parisiennes, va jouer son spectacle ce mardi soir au Théâtre du Léman. Un spectacle reporté de très longue date. Il devait à l’origine le donner au printemps 2020. Nous l’avions rencontré pour cela au début de cette saison. Soit il y a presque deux ans. De report en report, une date a enfin émergé, le 16 novembre. Dans ce show inédit, l’humoriste adopte les voix de Ruquier, Hanouna, Macron, mais aussi de nouvelles têtes comme Mbappé, Mika et plus de 60 autres, du pape François à Jean-Claude Van Damme.

Vous êtes humoriste spécialisé dans les imitations. Comment faites-vous pour mémoriser toutes ces voix? Je m’entraîne. Il m’arrive de réécouter certaines personnalités pour ne pas perdre leurs voix. Avec le temps, ma technique s’améliore. Il y en a aussi que j’ai abandonnées. Soit parce qu’on ne parle plus d’elles, soit parce que je les trouve mauvaises.

Comment travaille-t-on une voix en particulier? Il faut d’abord que celle-ci soit aisément identifiable. Connue du grand public. Mais le panel est large, car il y a des stars dans tous les domaines. Ensuite j’essaie, je teste, je la tente d’abord à la radio. Je n’ai pas de secrets. Il m’arrive même d’en laisser tomber.

«La radio est un excellent laboratoire.»

Vous faites aussi des femmes? Oui. Arielle Dombasle, Roselyne Bachelot, par exemple. Là aussi, il faut répéter plusieurs fois, les travailler, jusqu’à ce qu’une technique soit installée. Cela dit, dans le spectacle, il m’arrive aussi de parler avec ma voix.

Vous en rajoutez souvent à votre répertoire? Tout le temps. Je suis sans cesse à la recherche de nouvelles voix. Je me laisse pour cela porter par l’actualité. Si quelqu’un fait tout à coup parler de lui, je l’observe. Dernièrement, j’ai ainsi ajouté Mika, Booba, Manu Payet (ndlr: pour rappel, cet entretien a été réalisé en mars 2020).

Et est-ce qu’il y en a des impossibles? Oui, certains collègues de radio. Jean-Jacques Bourdin, Léa Salamé, je n’y arrivais pas. Parfois, cela vient après un an ou deux. Ce fut le cas de Nagui, par exemple. Il n’y a pas de règles. Ce peut être fulgurant ou très laborieux.

« Il y a peu, j’ai pris un agent en espérant faire un peu de cinéma. Je ne dirais pas non à des rôles.»

Depuis quand faites-vous des imitations? Tout petit. Je dirais vers l’âge de 12 ans. Je me souviens, j’imitais trois profs. Je choisissais des voix plutôt atypiques. Ce qu’il y a de sûr, c’est que je voulais déjà faire imitateur. Tout s’est affirmé vers l’âge de 17 ans. J’imitais de plus en plus de profs, ainsi que d’autres personnages. En plus, j’avais déjà la conscience du public. Mes premiers sketchs, je les ai joués devant ma famille.

Et comment testez-vous les nouvelles voix? À la radio, qui est un excellent laboratoire. Il arrive d’ailleurs que des personnages fonctionnent en radio et pas sur scène. Il m’arrive aussi de passer à côté de certaines voix. Au départ, il y a forcément du déchet. Sur scène, j’évoque aussi parfois les villes où je joue, et il m’arrive de parler avec des gens dans le public. Pour autant que ceux-ci soient à l’aise.

Avez-vous des ambitions? Il faut toujours en avoir, je pense. J’ai toujours envie d’explorer, de voir plus grand. Je pourrais me reposer sur mes acquis. Il y a peu, j’ai pris un agent en espérant faire un peu de cinéma. Je ne dirais pas non à des rôles. J’ai aussi envie d’apprendre d’autres voix.

Sur scène, dans quelle mesure peut-on s’améliorer? Chaque soir est différent. Il faut juste ne jamais relâcher l’attention, même lorsqu’on ressent une grosse fatigue.

«Mes premiers sketchs, je les ai joués devant ma famille.»

Rencontrez-vous les personnalités que vous imitez? Cela m’arrive. À la radio, ou sur des plateaux à la télé. C’est intéressant de les imiter lorsqu’on se retrouve en face-à-face. Et toujours payant. Je sens que parfois, ils le prennent mal mais ne le disent pas. C’est assez normal. Moi-même, je ne sais pas comment je réagirais si on m’imitait.

Savez-vous garder la tête froide face au succès? Oui, car il n’est pas arrivé d’un coup comme ça. Tout a pris du temps. Cela m’a permis de bien comprendre comment fonctionnent la scène et les médias.

J’ai remarqué que vous n’imitez jamais des personnes décédées. Parce que j’ai besoin d’imiter des personnalités qui sont dans l’actualité. Il faut qu’on parle encore d’eux de manière active.

Un de vos prédécesseurs célèbres, Thierry Le Luron, voulait aussi chanter et avait enregistré un disque. C’est votre cas? Non, je n’ai aucune envie d’être chanteur. J’ai la chance d’imiter des chanteurs et cela me suffit.

Pascal Gavillet est journaliste à la rubrique culturelle depuis 1992. Il s’occupe principalement de cinéma, mais il lui arrive aussi d’écrire sur d’autres domaines. En particulier les sciences. A ce titre, il est également mathématicien. Plus d'infos @PascalGavillet

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.