Tennis – Marc-Andrea Hüsler éliminé d’entrée au Geneva Open Le Zurichois a été battu au premier tour du Geneva Open par le Chinois Yibing Wu en trois sets (6-4, 4-6, 7-6).

L’aventure genevoise est déjà terminée pour Marc-Andrea Hüsler. Keystone

Marc-Andrea Hüsler a subi sa troisième défaite d’affilée au 1er tour d’un tournoi ATP. Après ses récentes éliminations à Rome et Madrid, le Zurichois de 26 ans a pris la porte dès le 1er tour du Geneva Open. Il a été battu par le Chinois Yibing Wu (ATP 59) en trois sets (6-4, 4-6, 7-6) et 2 h 14 de jeu.

Sur la terre battue genevoise, le gaucher suisse, 81e joueur mondial, a perdu son service au mauvais moment dans le premier set, alors que son adversaire menait 5-4. Mieux en jambes dans la deuxième manche, Hüsler a fait la course en tête, prenant deux fois le service de son adversaire pour s’imposer 6-4. Il a fallu un tie-break et près d’une heure de jeu dans la troisième manche pour départager les deux joueurs. C’est finalement le Chinois qui s’est imposé au bout du jeu décisif (8-6).

Hüsler éliminé, il n’y a désormais plus aucun Suisse dans le tableau principal du tournoi genevois.

Bublik déjà dehors

Les autres matches de la journée n’ont réservé aucune surprise majeure. Si ce n’est qu’Alexander Bublik est le premier des 13 joueurs du top 50 présents au Parc des Eaux-Vives à prendre la porte. Le Kazakh (ATP 48) s’est incliné contre l’Américain Marcos Giron (74e) 0-6, 4-6.

Tous deux opposés à des adversaires largement inférieurs hiérarchiquement, les Espagnols Bernabe Zapata Miralles (37e) et Roberto Carballes Baena (58e) ont assuré l’essentiel face à Vitaliy Sachko (286e) et Daniel Rincón (274e). Le Français Adrian Mannarino (47e) s’est, lui, défait du Serbe Filip Krajinovic (92e) et le Chilien Nicolás Jarry (54e) a pris le meilleur sur un autre Serbe, Dusan Lajovic (51e).

Mercredi, l’Allemand Alexander Zverev (27e) – vainqueur du tournoi genevois en 2019 et tête de série No 3 – entre en lice face à l’Américain Christopher Eubanks (75e) à 18 heures.

Les résultats de lundi Afficher plus Geneva Open. ATP 250. Terre battue. 1er tour. Yibing Wu (CHI/ATP 59) - Marc-Andrea Hüsler (SUI/ATP 81) 6-4, 4-6, 7-6 (8/6) Daniel Rincón (ESP/ATP 274) - Roberto Carballes Baena (ESP/ATP 58) 4-6, 6-4, 0-6 Bernabe Zapata Miralles (ESP/ATP 37) - Vitaliy Sachko (UKR/ATP 286) 6-2, 6-4 Adrian Mannarino (FRA/ATP 47) - Filip Krajinovic (SER/ATP 92) 7-5, 6-1 Nicolás Jarry (CHIL/ATP 54) - Dusan Lajovic (SER/ATP 51) 6-4, 6-2 Alexander Bublik (KAZ/ATP 48) - Marcos Girón (USA/ATP 74) 0-6, 4-6

BMT/BCH

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.