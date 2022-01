Hockey sur glace – Marc-Antoine Pouliot suspendu six matches L’attaquant de Genève-Servette a été suspendu pour six rencontres. Il avait renversé l’arbitre Micha Hebeisen mercredi. Le Genevois a déjà manqué une partie. Sport-Center

Marc-André Pouliot a percuté l’arbitre Micha Hebeisen

La Swiss Ice Hockey Federation, par l’intermédiaire de Reto Annen, juge unique en matière de discipline du sport de compétition, a rendu lundi son verdict dans l’affaire Pouliot. Le Canado-Suisse avait bousculé l’un des directeurs de jeu de la partie face à Fribourg-Gottéron.

«L'accusé est suspendu pour 6 matches. L'accusé a déjà purgé l'un de ces matchs de suspension le 22 janvier 2022. Il reste donc 5 autres suspensions à purger. L'accusé doit payer une amende de 7910 francs et les

frais de procédure, s'élevant à 790 francs sont mis à la charge des prévenus.»

L’arbitre n’avait pas repris le match

L’arbitre Micha Hebeisen n’avait pas pu reprendre le jeu. Lafargue

Pour rappel, Pouliot avait percuté l’arbitre Micha Hebeisen à la 37e minute du match. Mais il a plaidé la thèse de l’accident involontaire au micro de MySports, directement après la rencontre: «Le puck était dans le coin et j’ai essayé de prendre une décision et tenté d’éviter l’arbitre. Malheureusement, je n’y suis pas parvenu. Ce n’était évidemment pas mon intention de le percuter. Je me suis excusé auprès de lui et je suis content de voir qu’il va bien.»

Cette action de jeu n’avait pas été sanctionné durant le match. A noter que l’arbitre n’avait pas pu reprendre la partie.

Marc-Antoine Pouliot a déjà purgé un match de suspension face à Bienne ce week-end. Il lui en reste donc encore cinq.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.