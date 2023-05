Genève, le 7 mai 2023. Le coureur kényan Silas Too, futur vainqueur du Marathon de Genève, édition 2023, fait son entrée dans les Pâquis, dimanche matin, à 11 h 02. LAURENT GUIRAUD

Une seule et unique participation, mais elle s’en souvient comme si c’était hier. En 2005, Julie est au départ du 1er Marathon de Genève. Survêtement bicolore, bleu et grenat, pour rester fidèle aux couleurs de son journal et de sa ville.