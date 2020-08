Bande dessinée – Manuele Fior réinvente Venise dans un roman graphique ambitieux Publié par l’éditeur genevois Atrabile, l’auteur italien livre un des albums attendus de la rentrée. Philippe Muri

«Celestia»: à la gouache, une des plus belles couvertures de BD de l’année. Éd. Atrabile

Il l’avoue volontiers: tous ses livres ont été construits sur le principe de l’improvisation. «Je n’ai jamais réalisé de story-board avant de me lancer. Quand je commence un récit, je n’en connais jamais la fin», explique au bout du fil Manuele Fior. Un goût pour l’équilibrisme qui n’a pas empêché l’auteur italien basé à Paris de s’imposer dans le monde de la bande dessinée. Prix international de la Ville de Genève en 2009 pour «Mademoiselle Else», cet ex-architecte né à Cesena a durablement marqué les esprits avec l’excellent «5000 kilomètres par seconde», publié en 2010 par l’éditeur genevois Atrabile et primé au Festival d’Angoulême.

Comme Moebius – une de ses références au même titre que le dessinateur et réalisateur japonais Hayao Miyazaki –, Fior aime évoluer sans filet. Il n’a pas procédé autrement pour son nouvel opus, «Celestia», à paraître sous peu chez Atrabile. Un récit spéculatif qui se penche sur le futur de l’être humain et envisage sa possible évolution. À coup sûr un des albums marquants de la rentrée BD, sous une des plus belles couvertures de l’année.

«J’avais besoin d’un éditeur qui me fasse confiance et me donne le temps de développer mes idées» Manuele Fior, auteur de «Celestia»

«Pour «Celestia», ma priorité était de me sentir très libre. J’avais besoin d’un éditeur qui me connaisse bien, me fasse confiance et me donne le temps de développer mes idées sans réclamer de synopsis ou m’obliger à des compromis. Avec Daniel Pellegrino, j’ai trouvé l’interlocuteur idéal.» Le cofondateur des Éditions Atrabile a laissé carte blanche à Fior pour un roman graphique ambitieux où l’intéressé exprime la quintessence de sa palette.

À la gouache, une technique qu’il avait déjà expérimentée dans «Les variations d’Orsay», l’auteur d’«Icarus» livre des pages inspirées. Picturales, certaines séquences évoquent des tableaux de Rothko. Sur le fond, le dessinateur transalpin mêle le fantastique à la poésie et au thriller. Petite île de pierre construite sur l’eau, Celestia, l’étrange cité qu’il met en scène, accueille aussi bien criminels et marginaux qu’un groupe de jeunes télépathes. Deux d’entre eux vont tenter de fuir l’île pour rejoindre le continent…

«Celestia», extrait. Manuele Fior s’est inspiré de Venise, où il a vécu durant ses études d’architecture. Éd. Atrabile

«Mon inspiration vient de Venise, bien sûr. J’y ai vécu cinq ans, durant mes études d’architecture, dans les années 90. La distance temporelle m’a incité à la transfigurer. Comme souvent chez moi, une fois que le décor est défini, l’histoire suit. J’ai imaginé une ville presque gothique, très sombre, ressemblant à Venise avant la Renaissance.»

«Celestia», extrait. Éd. Atrabile

À l’image du monde actuel, Celestia ne respire pas la sérénité. «Avec ce qui s’est passé cette année, il nous faut réévaluer le concept de dystopie. Ce qui apparaissait comme une sombre fiction il n’y a pas si longtemps correspond aujourd’hui à la réalité. Même s’il a été réalisé avant le coronavirus, je pense que mon livre a absorbé un peu de cette tension. C’est un peu le métier d’un raconteur d’histoires que de capter des messages sous-jacents, qui ne sont pas visibles mais constituent une vraie force tellurique souterraine.»