Jeux paralympiques de Tokyo – Manuela Schär décroche la première médaille suisse La spécialiste du 5000 m en athlétisme a remporté l’argent aux Jeux paralympiques de Tokyo. Sport-Center

Manuela Schaer (deuxième sur la photo) a décroché sa quatrième médaille aux Jeux paralympiques. AFP

La première médaille suisse aux Jeux paralympiques de Tokyo a été décrochée par Manuela Schär, qui a remporté l’argent au 5000 m en athlétisme. L’athlète en fauteuil roulant a terminé à 8 secondes de l’Américaine Susannah Scaroni, qui a attaqué vers la moitié de la course pour se détacher du groupe. Schär a devancé de 15 secondes l’Américaine Tatyana McFadden, troisième.

La Lucernoise de 36 ans, qui prend part à ses 5es Jeux paralympiques, avait décroché deux médailles à Athènes en 2004 (argent et bronze) et une à Pékin en 2008 (bronze). «C’est un grand soulagement pour moi. La tension était grande et c’est désormais un poids en moins», a déclaré la Suissesse après sa course. Pour moi, il était important de bien commencer les Jeux. Je savais que j’étais prête, mais c’est bien de le montrer.»

L’athlète prendra part aux 400m, 800m, 1500m et au marathon à Tokyo. L’autre Suissesse en lice, Patricia Eachus, a été reléguée à la 10e et dernière place, à 24 secondes de la 9e place et à 1’10’’ de la lauréate du jour.

