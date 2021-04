Faute de goût – Manor fait poser des vins étrangers dans les vignes de Lavaux Le dernier Festival du vin du distributeur a pour décor Chexbres et ses vignes. Mais les bouteilles viennent de plus loin. Couac. David Moginier

Si l’assortiment Manor comporte bien des vins de la région, le distributeur a mis en avant un italien, un valaisan et un français. DR

Le décor est connu, inscrit au patrimoine de l’Unesco, d’une photogénie indiscutable. La dernière campagne de Manor lance un Festival du vin de mai avec des images de Lavaux, et même un petit clip où l’on voit un caviste en tablier caractéristique servir à boire sur un tonneau à deux amateurs devant le paysage bucolique de Chexbres. Mais les vignerons de Lavaux en ont avalé leur tire-bouchon en découvrant les vins mis en avant. Sur l’image et la vidéo, un Nez Noir tout ce qu’il y a de plus valaisan, un rosé de Provence et un rouge italien qu’on ne trouve pas dans les caves de la région. Évidemment, les réseaux sociaux n’ont pas manqué ça. «Un petit cours de géographie s’impose», signale par exemple Laurent Burri.

Le distributeur ne se démonte pas: «Manor a voulu mettre un fort accent sur la Swissness en poussant en priorité les vins de notre pays (plus de 50 vins suisses sont en promotion pendant la durée du festival).» Et il rappelle qu’il a trois vins de la région dans son assortiment, un Fortuna de Louis Philippe Bovard et deux de J.&M. Dizerens. Et qu’il «travaille main dans la main avec plus d’une vingtaine de producteurs de vin locaux provenant de Lavaux.» Avec un assortiment qui ne se limite pas aux seuls vins suisses, «nous nous devons de faire une sélection à 360°, d’où la mise en avant d’un vin suisse, français et italien».

«Ce n’est pas très fair-play de leur part d’utiliser un patrimoine incomparable pour en vendre d’autres.» Basile Monachon, président des vignerons de Lavaux

Du côté de l’Office des vins vaudois, alerté, on a réagi, cette fois-ci plutôt poliment. «En général, Manor joue assez bien le jeu des vins locaux. Là, nous leur avons écrit que c’était vraiment maladroit et que nous étions étonnés de cette utilisation de l’image», avance le directeur, Benjamin Gehrig. L’OVV avait d’ailleurs monté quelques opérations de promotion avec ce distributeur. Même son de cloche chez Basile Monachon, président des vignerons de Lavaux. «Ce n’est pas très fair-play de leur part d’utiliser un patrimoine incomparable pour en vendre d’autres. Mais Manor n’est pas le pire.»

Ce n’est pas une première. Au printemps dernier, par exemple, c’est Aldi qui utilisait les paysages de Lavaux pour promouvoir deux vins italiens. Le discounter avait fait amende honorable face à la fronde vigneronne.

