Des manifestants opposés au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu se sont rassemblés samedi soir en Israël, malgré un renforcement des mesures liées au nouveau coronavirus, dont une limitant les manifestations. Plusieurs manifestations ont eu lieu à Tel-Aviv, selon un photographe de l’AFP.

La plupart des protestataires semblaient porter le masque sanitaire mais la police a indiqué dans un communiqué qu’ils violaient les règles de distanciation sociale ainsi que la limitation concernant le nombre de manifestants. La police n’a pas donné un chiffre de contrevenants.

Le Parlement israélien a approuvé mercredi une loi restreignant les rassemblements lors du confinement décrété dans le pays en raison du nouveau coronavirus, qui selon ses détracteurs, vise à faire taire les manifestations contre Benjamin Netanyahu.

Depuis juillet, des manifestants anti-Netanyahu se réunissent chaque semaine pour critiquer sa gestion économique et sanitaire de la pandémie mais aussi dénoncer la «corruption» et appeler à un «changement».

Vendredi, le ministre du Tourisme Asaf Zamir, du parti centriste «Bleu-Blanc», a quitté la coalition gouvernementale de Benjamin Netanyahu en raison des nouvelles restrictions.

Annonçant sa décision sur Twitter, il a estimé que le Premier ministre était plus inquiet de son procès pour corruption et des manifestations contre lui que par la lutte contre l’épidémie.

Le leader de «Bleu-Blanc» Benny Gantz a remplacé Asaf Zamir par Orit Farkash Hacohen, et la coalition, fruit d’une entente entre Benjamin Netanyahu et Benny Gantz, ne semblait pas être dans l’immédiat en danger.

Benny Gantz a dit respecter la décision de Asaf Zamir.

«Nous avons rejoint le gouvernement pour lutter contre le coronavirus, pas pour limiter la démocratie», a-t-il dit dans un communiqué.

La loi approuvée mercredi interdit aux manifestants de s’éloigner de plus d’un kilomètre de leur domicile, mais le quotidien de gauche Haaretz a rapporté vendredi que des applications étaient apparues sur les réseaux sociaux pour fournir aux internautes la localisation de la manifestation la plus proche de chez eux.

La police vérifiait samedi soir les cartes d’identité de manifestants.

«La police donne des amendes et, là où c’est nécessaire, disperse des rassemblements et arrête ceux qui troublent l’ordre public», a-t-elle indiqué dans un communiqué.

Elle n’a pas indiqué le nombre d’arrestations mais affirmé que «des centaines» d’amendes avaient été distribuées.

Selon les médias locaux, près de 200 personnes ont manifesté devant la résidence de Benjamin Netanyahu à Jérusalem. D’autres manifestations ont eu lieu dans plusieurs villes.

Avec plus de 260’000 cas confirmés et plus de 1600 décès sur une population de neuf millions d’habitants, Israël est le pays avec le taux d’infections hebdomadaire le plus élevé au monde.

