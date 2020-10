Pologne – Manifestations dans des églises contre l’interdiction de l’avortement L’IVG sera dorénavant prohibé en cas de malformation grave du foetus en Pologne. Des manifestants ont vivement protesté à l’intérieur de différentes églises du pays ce dimanche.

Des manifestants ont visé des églises catholiques à travers la Pologne dimanche, au quatrième jour d’une révolte contre une interdiction quasi-totale de l’avortement dans ce pays. La justice a proscrit l’IVG en cas de malformation grave du foetus.

Les manifestants ont scandé dimanche «Nous en avons assez!« et «Barbares !» à l’intérieur d’une église de la ville de Poznan, selon une vidéo postée sur les réseaux sociaux. Une scène qui s’est répétée à travers ce pays profondément catholique.

Les protestataires réagissaient à la décision jeudi du Tribunal constitutionnel polonais sur l’avortement. L’IVG sera dorénavant interdit en cas de malformation grave du foetus. Le jugement restreint le droit à l’avortement aux seuls cas de danger de mort pour la femme enceinte et de grossesses résultant d’un viol ou d’un inceste.

A l’extérieur d’une célèbre église du centre de Varsovie, une escarmouche a opposé des manifestants qui brandissaient des pancartes indiquant «Cassez-vous» et «j’aimerais avorter de mon gouvernement», à la police et à des défenseurs de l’abolition de l’avortement.

Depuis jeudi

Des médias locaux ont également publié des photographies de graffitis griffonnés sur des murs d’églises dans plusieurs villes du pays où on pouvait lire «L’enfer des femmes», principal slogan des protestataires.

Des milliers de personnes – majoritairement des femmes – se sont aussi rassemblées dimanche dans les villes de Gdansk, Cracovie, Lodz, Rzeszow, ainsi que dans des douzaines de villes traditionnellement plus conservatrices. Les mouvements de protestation ont commencé jeudi à travers tout le pays.

Quelque 2000 avortements légaux

L’argument majeur des opposants au jugement est que cette quasi interdiction met la vie des femmes en danger en les forçant à mener à terme des grossesses non viables. Ses partisans assurent eux que cela évitera l’avortement de foetus diagnostiqués avec une trisomie 21.

Il y a moins de 2000 avortements légaux par an en Pologne et la grande majorité d’entre eux sont effectués à cause de foetus malformés. Mais les groupes féministes estiment que plus de 200’000 procédures sont réalisées illégalement, ou effectuées à l’étranger, chaque année. Ce jugement a été condamné par plusieurs groupes de défense des droits de l'homme en Europe.

