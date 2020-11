Encre bleue – Manifestation virtuelle Julie

Laurent Guiraud

La grogne monte chaque jour un peu plus contre la fermeture au bout du lac des commerces dits non essentiels. Ça devient même chaud bouillant, pour tout dire.

Or, cette hausse inquiétante de la température genevoise n’est pas bien captée par nos autorités. Faut dire qu’il n’est pas évident de savoir où glisser précisément le thermomètre pour voir où grimpe le mercure…

Dans chaque foyer du canton? Ce serait un peu compliqué, même si tout citoyen peste dans son coin, et selon ses intérêts, contre les mesures adoptées.

Dans la rue, lieu traditionnel de l’expression du ras-le-bol populaire? Les gens ne s’y rassemblent guère ces jours, histoire de ne pas être pris en faute. On est si vite taxé d’irresponsable ou pire, de complotiste… Suffit de voir les réactions indignées suscitées par la marche dite sauvage de samedi, destinée à soutenir les commerçants de Genève. À l’origine du moins.

Dans les pétitions, peut-être? On ne réunit pas des signatures sur la voie publique quand il n’y a pas un chat…

Et puis il y a une solution, proposée par le boulanger-pâtissier Eric Emery, celle de la manifestation virtuelle! C’est tout neuf, ça vient de sortir.

Comme d’autres commerçants genevois, son entreprise est en danger à cause d’une décision qualifiée d’injuste. Il invite donc les professionnels de la place, en plein désarroi, à rejoindre le mouvement «Covid Survivor», à s’exprimer et à participer, le jour venu, à une grande manifestation en ligne qui sera relayée aux autorités locales.

Pour l’heure, il y a moins d’inscrits sur le site que de gens défilant samedi dans les rues. Mais ça viendra. Le boulanger-pâtissier décidera jeudi du jour de ce rassemblement virtuel en fonction du nombre de participants et des décisions prises la veille par Berne.