Rassemblement à Genève – Manifestation sauvage: 70 contraventions et 2 interpellations Vendredi soir, environ 150 personnes se sont réunies sur la place Neuve pour protester contre les restrictions sanitaires. Mais l’événement n'était pas autorisé. Chloé Dethurens

Durant la manifestation non autorisée, plusieurs personnes ont été arrêtées. Pierre Albouy

Vers 18h vendredi, environ 150 manifestants se sont donné rendez-vous à Genève pour dire leur ras-le-bol face aux mesures sanitaires en lien avec le Covid. Le rassemblement prévu sur la place Neuve n’étant pas autorisé, la police a dû procéder à deux interpellations et dressé 70 contraventions pour refus d’obtempérer.

La présence policière était importante sur les lieux du rassemblement non autorisé. Pierre Albouy

Présentes en nombre à chaque carrefour, les forces de l’ordre ont averti les participants par mégaphone que le masque était obligatoire (beaucoup n’en portaient pas), que la manifestation était illégale et qu’ils devaient se disperser. Puis, que leur identité serait contrôlée s’ils ne quittaient pas la place immédiatement. Lorsque les personnes présentes ont tenté de former un cortège en direction de la vieille-ville, après une troisième sommation, les agents les ont rassemblées au centre de la place en formant un cordon. Sifflets et insultes ont fusé.

Un jeu du chat et de la souris s’est alors instauré. Quelques participants ont tenté d’échapper aux contrôles d’identité, mais ont été rattrapés par les agents du maintien de l’ordre à moto et à pied. La situation s’est peu à peu calmée. Vers 19h30, il ne restait plus qu’une poignée de personnes sur la place.