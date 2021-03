Voie publique – Manifestation non autorisée samedi soir à Genève L’événement, qui se voulait féministe et antiraciste, a réuni une cinquantaine de personnes. Caroline Zumbach

Des gendarmes de la police genevoise face à des manifestants. (KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi) Salvatore Di Nolfi / Keystone

Une cinquantaine de personnes ont manifesté samedi soir à Genève entre 20h30 et 23h30 sans autorisation. Selon l’officier de communication de la police cantonale Jean-Philippe Brandt, il s’agissait d’une manifestation féministe et antiraciste qui a démarré à Plainpalais pour se terminer dans le quartier des Grottes.

L’événement a été fortement commenté et critiqué sur les réseaux sociaux jusqu’à dimanche matin, certains Genevois estimant inadmissible la tenue d’une telle réunion en pleine pandémie. Ils dénoncent la non-intervention de la police, pourtant présente sur les lieux.

Face à ces critiques, Jean-Philippe Brandt indique que la police travaille toujours dans la proportionnalité. «Intervenir et créer plus de problèmes que la manifestation n’en procure n’est pas une bonne tactique, mais un certain nombre de personnes ont été identifiées et je peux rassurer les internautes sur le fait qu’il y aura des suites».