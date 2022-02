Mesures sanitaires – Manifestation contre les mesures Covid à Zurich Ils étaient plus d'un millier à manifester contre les mesures sanitaires samedi, bien que la plupart d'entre elles ne sont plus en vigueur depuis jeudi.

Ils étaient plus d'un millier à manifester contre les mesures Covid samedi, bien que la plupart d'entre elles ne sont plus en vigueur depuis jeudi. KEYSTONE/ENNIO LEANZA

Plus d’un millier de personnes ont manifesté samedi à Zurich contre les dernières mesures contre le coronavirus en vigueur. Elles ont notamment réclamé la levée immédiate du port du masque obligatoire dans les transports publics et de la situation particulière.

Les manifestants ont démarré leur défilé dans l’après-midi depuis la place du marché d’Oerlikon (ZH), a constaté un journaliste de Keystone-ATS. La manifestation, autorisée par les autorités, s’est déroulée dans le calme. Elle a été lancée à l’initiative de plusieurs organisations anti-mesures Covid.

Majorité des mesures déjà levées

Le défilé a eu lieu alors que la plupart des mesures ont été levées deux jours plus tôt en Suisse. Les manifestants veulent que les mesures encore en vigueur, comme le port du masque dans les transports publics et la situation particulière, soient également levées immédiatement. Ils souhaitent en outre une «mise à plat» de la gestion de la pandémie par les politiques et les autorités.

La police municipale zurichoise, qui a déployé plusieurs unités, a tiré un bilan positif à la fin de la manifestation. Celle-ci s’est déroulée sans incident depuis le début jusqu’à la fin, a-t-elle indiqué dans un communiqué.

Trois personnes issues des milieux d’extrême droite ont toutefois été placées temporairement en garde à vue avant le début du défilé. Ce afin de «préserver la sécurité publique», selon la police.

Le trafic routier et plusieurs lignes des transports publics zurichois ont en outre été perturbés. La police a recommandé de contourner largement la région nord de la ville.

ATS

