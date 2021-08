Pandémie en Suisse – Trois manifestations en Suisse contre les mesures anti-Covid-19 Plusieurs manifestations ont eu lieu en Suisse pour protester contre les mesures sanitaires.

Certains manifestants étaient vêtus de blanc. KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Une manifestation autorisée d’opposants aux restrictions sanitaires liées au Covid-19 a réuni 200 personnes samedi à Brigue, selon un photographe de Keystone-ATS sur place. A Schaffhouse, 250 personnes ont protesté. Une marche a aussi été organisée à Bellinzone.

«Nous sommes pour les libertés et la vérité dans tous les domaines. Ce que nous vivons actuellement n’est pas une pandémie et nous contestons donc les restrictions sanitaires qui lui sont liées», a indiqué à Keystone-ATS François de Siebenthal, président de 1291.one et coorganisateur de la manifestation avec le groupe valaisan «Libertés et vérité».

Le choix de Brigue n’est pas dû au hasard, précisent les organisateurs sur leur site Internet: les manifestants se réunissent dans la ville où le Parlement cantonal tient ses sessions depuis la pandémie, et non loin de Lonza à Viège qui produit le vaccin Moderna.

Les manifestants se sont réunis dans la ville où le Parlement cantonal tient ses sessions depuis la pandémie, et non loin de Lonza à Viège qui produit le vaccin Moderna. KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Sonneurs de cloche

Les participants se sont réunis devant la gare de Brigue en début d’après-midi avant de rejoindre en cortège une place, à une dizaine de minutes de là. Une trentaine de sonneurs de cloche ont fait le déplacement «pour sonner les cloches aux responsables de tous ces abus».

Les orateurs se sont succédé au micro pour des discours. Des drapeaux de différents cantons ont flotté dans le public. Quelques manifestants étaient habillés et masqués de blanc.

La police n’a pas signalé de débordement. Une manifestation s’est également déroulée à Schaffhouse, avec 250 participants, et une autre à Bellinzone, organisées notamment par les Amis de la Constitution et le mouvement «Mass-voll».

ATS

