Manifestation à Genève – Le marché de Noël s’installera au quai Wilson Lara Mai Vo Van et Pascale Clemann ont à nouveau remporté l’appel à projets lancé par la Ville de Genève. Judith Monfrini

Le marché de Noël aux Bastions. Cette année, la manifestation déménage sur la Rive droite. LUCIEN FORTUNATI

Cette année, le marché de Noël s’installera Rive droite, sur le quai Wilson, à côté de la rotonde du Mont-Blanc, a appris la «Tribune de Genève». «Noël au Jardin», le concept de Lara Mai Vo Van et Pascale Clemann, qui a, pour la deuxième fois, remporté les faveurs de la Ville de Genève. Le duo va organiser la manifestation durant les trois prochaines années, jusqu’en 2025. Elles avaient déjà été désignées en 2018, au début de l’aventure.

Ce printemps, six candidatures étaient en lice. Le jury de la Ville, composé de membres des services de quatre départements (Aménagement, Cohésion sociale, Finances et Sports), a estimé que le duo avait fait la meilleure proposition. «Le Conseil administratif a avalisé ce choix à l’unanimité, se réjouit Marie Barbey-Chappuis, chargée du Département des sports et de la sécurité. Leur dossier ressortait du lot par l’originalité et la solidité de son concept.»

L’ambiance imaginée par les deux femmes a séduit les autorités. «Il ne s’agit pas seulement d’acheter et de vendre des produits, mais aussi de proposer des animations gratuites pour tous les publics, y compris les enfants», relève la magistrate. Des ateliers vont ainsi côtoyer les traditionnels carrousels.

Autre atout: la durabilité. Les produits proposés par les stands proviennent de producteurs de la région genevoise et la vaisselle réutilisable a été généralisée, les gobelets et les assiettes. L’aménagement soigné a aussi fait pencher la balance. Les décorations de seconde main fonctionnent aux LED et ont été chinées dans des brocantes.

Dernier élément, la solidité financière du projet. «Il est important, avec une manifestation d’une telle ampleur, d’avoir des finances saines», souligne Marie Barbey-Chappuis.

Dès le 18 novembre

Le marché installé sur le quai Wilson se déroulera du 18 novembre au 26 décembre. «Un retour au parc des Bastions, comme lors des premières éditions, n’était pas envisageable, à cause de la collision avec la course de l’Escalade, se justifie Marie Barbey-Chappuis. Et revenir au Jardin anglais n’était pas possible non plus, à cause des arbres en mauvais état.»

La conseillère administrative rappelle que le marché de Noël attire 400’000 visiteurs à chaque édition. «Cet événement lancé en 2018 est devenu incontournable pour les Genevois en fin d’année, mais aussi pour les Suisses, toujours plus nombreux à le fréquenter.»

.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.