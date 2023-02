Bon à petit prix – Manger un plat pour 15 francs à Genève, c’est possible! L’équipe de Genève à table vous invite dans des restaurants genevois qui, ô surprise, proposent un plat du jour copieux et savoureux pour trois thunes ou moins. Irène Languin Jérôme Estebe Fedele Mendicino Marc Renfer Olivier Bot



Choix d’adresses bon marché où manger pour 15 francs ou moins, à Genève. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

«Manger un plat du jour pour 15 francs? Impossible à Genève.» La réaction de notre critique gastronomique à cette idée en dit long sur le budget qu’il faut en général prévoir pour une sortie au restaurant en ville. Il y a bien sûr la street food et les fast-foods. Mais dans les restaurants? Nous avons fixé un prix volontairement bas et cherché où manger un plat bien préparé et copieux pour cette somme. Voici un échantillon de nos trouvailles. Des établissements où l’on mange bon et copieux pour trois thunes. Bon appétit.