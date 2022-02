Festival Antigel – Manger ou être mangé: la lutte des classes selon Sleaford Mods Le fameux duo anglais aux textes bruts sur une musique minimaliste qui racontent la misère contemporaine débarque vendredi à l’Alhambra. Interview. Fabrice Gottraux

Sleaford Mods, duo anglais de punk hip-hop. À gauche, Jason Williamson, auteur des textes et «chanteur». À droite, Andrew Fearn, producteur, responsable des musiques minimalistes qui accompagnent son compère. ROUGH TRADE RECORDS

Au commencement, il y eut Thatcher et le travail sur appel, la «flexibilité». Le produit intérieur brut vit que cela était bon. Puis vint le Brexit, suivi du Covid. Et Boris Johnson n’en avait cure. Qui donc pouvait encore raconter tout cela sans hypocrisie, sans fard, sans non plus tomber dans les bons sentiments, juste taper dedans? Le rap? Le punk? Un mélange des deux! La parole, aujourd’hui, est à Sleaford Mods, le duo le plus efficace né du désarroi de la société britannique, aujourd’hui dans une crise économique majeure.