Les secrets d’une bonne alimentation – Manger mieux pour réduire les inflammations La nutrition anti-inflammatoire tend à faire ses preuves dans le cas de maladies chroniques ou auto-immunes. Une alternative thérapeutique au tout-médicament. Décryptage. Elodie Lavigne

Le régime préconisé: beaucoup de légumes, complétés par des céréales complètes et du bon gras. Yulia Reznikov / Getty Images

La peau, les articulations, les muscles, les organes internes et les différents systèmes de l’organisme peuvent être sujets à une inflammation, un processus (lire l’encadré) au cœur de nombreuses maladies chroniques et auto-immunes. Lorsqu’elle n’est pas maîtrisée, l’inflammation peut entraîner, selon l’affection en cause, des douleurs, des lésions cutanées et une fatigue générale. Autant de symptômes qui peuvent détériorer la qualité de vie.