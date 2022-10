Rendez-vous gourmand – Manger bon, local et durable:

des restaurants jouent le jeu Durant le mois d’octobre, cinquante-six restaurants participent au programme «À table! Mangeons local et durable» de la Ville de Genève et sont candidats au concours de la restauration durable. Olivier Bot

Les menus de quelque 56 restaurants genevois jouent la proximité pour s’approvisionner en produits de qualité en ce mois d’octobre. Encouragés par la Ville de Genève, qui a rebaptisé le Mois du goût par le slogan «À table! Mangeons local et durable», ces établissements participent aussi à un «Concours de la restauration durable», doté de 27’500 francs destinés à récompenser les plus méritants en matière de traçabilité et de diversité des produits utilisés dans des recettes innovantes. Huit prix seront remis cette année.

Lauréate du Prix de l’encouragement en 2021, Julia Drotkowski-Noverraz, gérante du restaurant La Belotte à Genève, témoigne: «Notre première participation a été une révélation et le début d’une nouvelle aventure. Nous avons pris conscience non seulement de la richesse de notre terroir, mais également de sa diversité et de sa qualité. Le fabuleux travail de tous ces agriculteurs et artisans locaux, en collaboration avec les amoureux de la cuisine, rend possible une alimentation saine, consciente et écologique.»

Pour les petits chefs

La Ville inscrit cette manifestation dans le cadre de sa Stratégie climat, de son engagement dans la promotion du commerce équitable «Fair Trade Town» et de l’Automne de l’alimentation durable. «Se nourrir participe, à hauteur de 20 à 30%, à notre impact environnemental. Collectivement et individuellement, nous pouvons préférer des régimes alimentaires favorisant la proximité, la saisonnalité, la biodiversité et limitant l’impact sur le dérèglement climatique», explique le site de l’événement.

Des ateliers «P’tits chefs» seront organisés, le 17 octobre à l’Espace de Quartier de Plainpalais et le 19 octobre à l’Espace de Quartier des Eaux-Vives autour de la pomme de terre. Le 2 novembre, une conférence table ronde intitulée «Tout savoir sur les modes de productions agricoles» se déroulera à L’Espace, chemin du 23-Août 1. Les 9 et 12 novembre, une animation pour les enfants titrée «Ces légumes (qui) rendent le monde meilleur» sera organisée au Muséum d’histoire naturelle et à l’Espace Ag!r.

Enfin, une cérémonie de remise de la distinction «Fair Trade Town» et une table ronde sur le commerce équitable avec Gaëlle Bigler (présidente de la Fédération romande d’agriculture contractuelle de proximité et coordinatrice d’Agroecology Works), Gaétan Morel (chargé de projet - Service Agenda 21 – Ville durable de la Ville de Genève) et Lara Baranzini (porte-parole et coordinatrice de l’Association romande des magasins du monde) clôtureront cet automne culinaire.

