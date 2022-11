Rock scandinave – Mando Diao, la Suède format «mandial» Mal aimé des puristes car pourvoyeur de tubes planétaires, le groupe creuse pourtant depuis vingt ans un sillon bien à lui. Rencontre. Francois Barras

Fini le temps des beaux gosses: Mando Diao se lâche en 2022. Entre les mains du bassiste Carl-Johan Fogelklou, le chanteur Björn Dixgård fait la carpe suédoise. LDD

Mando Diao: nom issu d’un rêve du jeune Björn Dixgård, Suédois fan de la mèche des Rolling Stones qui, au réveil, décida de brancher sa propre guitare électrique. Un quart de siècle plus tard, il ne sait toujours pas ce que ces deux mots vaguement italiens signifient, hormis une aventure rock que le pays du roi Carl XVI avait rarement connue. Soit neuf albums et une palanquée de singles, dont au moins un tube planétaire, «Dance with Somebody» en 2009, qui a propulsé Mando Diao dans les radios et jusqu’aux danceflors des clubs, sur le modèle de Franz Ferdinand et autres White Stripes.

«Nous avons surtout du succès en Suisse alémanique, convient Björn Dixgård. Mais ça nous fait toujours plaisir de visiter le pays.» Par exemple Lausanne, où le chanteur promenait sa mèche en septembre dernier, en compagnie du bassiste Carl-Johan Fogelklou. Deux musiciens amicaux mais méfiants: dans bien des pays, comme le Japon ou l’Allemagne, on les reconnaît dans la rue; dans d’autres, comme leur Suède natale, on les adule. Et parfois les bouscule… «Quand on a sorti nos premiers disques, la scène rock suédoise nous adorait. Et puis, on a signé sur une major (ndlr: EMI), on est devenus tout de suite un gros groupe et on a été traités de vendus. Notre présence dans un festival suédois très alternatif a tourné à l’émeute, on nous a jeté des oeufs et la police a dû nous évacuer.»

Les rockers peuvent être cruels! Et jaloux? À l’époque, Björn Dixgård partageait la guitare et le micro avec Gustaf Norén, élu en 2004 «homme le mieux habillé de Suède» par le magazine «Café». En 2006, il devenait carrément «l’homme le plus sexy de Suède» dans une liste de 100 personnalités établie par un grand tabloïd national. Ne pas y voir, toutefois, un rapport de cause à effet: il faudra presque dix ans pour que Gustaf-le-people (mais bon chanteur et très bon guitariste) quitte Mando Diao. «Avant d’aimer le groupe, Gustaf s’aimait lui-même», vanne Björn. Un ange passe, en Converses trouées…

Parlons présent, donc. Dans la besace du duo, une paire de nouveaux 3-titres, «Stop the Train, vol. 1» et «Primal Call, vol. 2», éventuellement annonciateurs d’un disque complet en février 2023. Mando Diao a beau jouer du rock vintage, il doit se plier aux exigences digitales du temps et sortir des chansons avant des albums – ce qui rejoint paradoxalement la situation des années 1960: Spotify est le nouveau juke-box. «Mon fils de 13 ans appelle un album «une playlist»! sourit Dixgård. C’est comme ça. Moi-même, je n’écoute souvent que deux ou trois chansons d’un disque en streaming, sauf si je l’achète en vinyle pour le poser sur ma platine. Mais il y a quelque chose de désespérant dans cette masse d’informations numériques qui nous tombe dessus. Il y a chaque jour 50’000 nouvelles chansons sur Spotify. Je vais acheter des poules et une ferme!»

En attendant d’acquérir les oeufs de Björn, on peut casser les siens à un rythme d’enfer si l’on se cale sur le groove graisseux et le mordant surénergique de cette poignée de nouvelles chansons. Les jeunes vétérans vintage sont prêts pour le retour du retour (du retour) du rock, eux qui n’ont jamais quitté ses fondamentaux mais s’y connaissent comme peu pour le cuisiner sous toutes ses formes.

