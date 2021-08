Festival de Locarno – Mandico marque la compétition avec un film décoiffant et sans hommes «After Blue (Paradis sale)» n’est pas le seul titre remarqué d’un concours locarnais où abondent cette année les propositions fortes. Pascal Gavillet

Une image du dernier film de Bertrand Mandico, qui se déroule dans un monde sans hommes.

À Locarno, les découvertes priment et ce n’est pas nouveau. La compétition sert ainsi généralement de révélateur pour les cinéastes de demain, ou confirme des auteurs émergents. C’est assez palpable dans cette 74e édition, avec un point commun entre la plupart des films retenus par Giona A. Nazzaro, son directeur artistique: il s’agit souvent de propositions de cinéma fortes, radicales ou formellement novatrices. L’un des points forts du concours du festival aura ainsi été le dernier opus de Bertrand Mandico, cinéaste français souvent adulé par un public jeune à la recherche de sensations inédites. «After Blue (Paradis sale)» ne ressemble à rien d’autre qu’à lui-même – et cela même si on décèle çà et là des emprunts au giallo, à Raoul Ruiz ou à Jodorowsky –, et c’est tant mieux.

Dans un monde sans hommes, sur une planète éloignée et dans un futur approximatif, supposé lointain, une adolescente exhume une criminelle qui va semer mort et terreur. Par sa structure, le film cultive les codes du western – reprenant les motifs de la chasse à… la femme – pour mieux réinventer un territoire cinématographique où plane une folie pourtant parfaitement contrôlée. «Je me nourris de culture et de contre-culture depuis très longtemps, nous déclarait le cinéaste en interview. Et je continue à en consommer quotidiennement. J’ai vraiment besoin de cette nourriture. Je ne crois pas aux cinéastes qui déclarent ne rien regarder avant de filmer, ni même après. Mon film relève à la fois du western et de la heroic fantasy. Il y a un peu du «Satyricon» de Fellini, de «Dark Crystal», un peu de Cocteau, de Bava, de Miyazaki.»

Liste non exhaustive, on l’imagine. Mais d’autres choix radicaux ont aussi marqué le concours. Comme celui d’Axelle Ropert dans sa «Petite Solange», portrait jamais vu d’une adolescente qui n’est que douceur et tendresse mais souffre énormément lorsqu’elle apprend que ses parents vont se séparer. Ce thème est ici filmé du point de vue de l’enfant, et c’est totalement inédit dans la fiction française.

Autre exemple de rigueur, celui de Ghassan Salhab dans «Al Naher», qui signifie «La Rivière» et se centre sur deux personnages uniques, un homme et une femme, dont la relation semble s’effilocher, errant dans de mystérieux paysages libanais pendant qu’au loin, un conflit paraît éclater. En résultent de purs moments de poésie. Autant de longs métrages qui dénotent des envies de cinéma et surtout la volonté de cinémas différents, loin des standards et des codes qui prévalent le plus souvent sur les écrans. Si cela continue, cette compétition 2021 sera l’une des plus enthousiasmantes depuis longtemps.

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.