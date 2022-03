Éditorial - Mancy: un audit déjà contesté

Ce jeudi sera rendu public le rapport commandité en décembre par le Département de l’instruction publique (DIP) sur les dysfonctionnements du foyer pour enfants autistes de Mancy. Nous ne connaissons pas les conclusions de cet audit et n’entendons évidemment pas préjuger de celles-ci. Or, avant même que le verdict ne soit rendu, l’enquête prête déjà le flanc à la critique. Nombreux se demandent, en effet, si elle est totalement indépendante.

Abo Maltraitance d’enfants autistes Mancy: face au scandale, un État muet et un audit critiqué Cet audit a été confié à deux personnes qui ont occupé des postes à responsabilités dans le canton de Genève. L’une d’elles, Francine Teylouni, ex-directrice générale de l’Office de l’enfance et de la jeunesse, est une ancienne haute cadre du DIP. Elle connaît bien le département et ses rouages, ce qui lui a permis d’être immédiatement opérationnelle. Pour l’avoir moi-même côtoyée dans le cadre de mon activité journalistique, Franceline Teylouni donne l’image d’une collaboratrice compétente et intègre. Mais a-t-elle la distance nécessaire pour questionner les responsabilités jusqu’au plus haut échelon de son ex-employeur?

Cette crainte, Stephan Eliez, ex-directeur de l’Office médico-pédagogique, et Me Robert Assaël, avocat de l’ancien directeur du foyer de Mancy, l’ont déjà manifestée dans notre journal. Et l’on peut effectivement émettre des doutes sur la capacité de l’audit à faire toute la lumière sur cette affaire. Or seule cette ambition aidera à restaurer la confiance des familles si sérieusement entachée.

Imaginons un instant que le but de cette enquête consiste à vouloir trouver un fusible, ce dernier aura bon dos pour dénoncer une enquête alibi. Les spécialistes ne manquent pourtant pas en Suisse romande pour garantir un regard totalement impartial dans l’intérêt des enfants.







Laurence Bézaguet travaille à la Tribune de Genève depuis 1995. A démarré sa carrière au Courrier avant de collaborer six ans au feu quotidien La Suisse. A aussi été journaliste indépendante durant dix-huit mois au Canada et rédigé un livre sur la Traversée de la rade, paru en 1996, avec l'ancien conseiller d'Etat David Hiler. Plus d'infos

