L’éditorial: maltraitances d’enfants autistes Mancy: l’État aveugle Abo Foyer de Mancy Des conclusions d’enquête déjà controversées L’affaire de Mancy est grave: des enfants autistes ont été brutalisés. Une adolescente a potentiellement subi une tentative d’empoisonnement. L’audit sur ce scandale public était attendu. Il relève de nombreux dysfonctionnements au sein du foyer et de l’Office médico-pédagogique mais dédouane totalement la magistrate chargée de l’Instruction publique, Anne Emery-Torracinta.

Fin de l’histoire? Pas du tout. Ce rapport est contestable. La magistrate a choisi elle-même les enquêteurs: deux ex-fonctionnaires genevois, dont… une de ses anciennes collaboratrices. Celle-ci, assise aux côtés de son ex-patronne ce jeudi, confirme la version officielle de l’élue socialiste, qui dit n’avoir rien su jusqu’en mars 2021. Des e-mails publiés par «Le Temps» montrent pourtant que la magistrate a été alertée bien avant sur de «graves dysfonctionnements».

«Imagine-t-on ce qui se serait passé si Pierre Maudet avait pu choisir des auditeurs parmi ses anciens collaborateurs?»

Le sérieux des auditeurs n’est pas en cause. Mais imagine-t-on un seul instant ce qui se serait passé si Pierre Maudet, accusé de manquements dans son département, avait pu lancer une enquête à sa guise et la confier à l’un de ses anciens collaborateurs?

Même en admettant qu’Anne Emery-Torracinta n’ait rien su, sa responsabilité reste engagée. Elle dirige le département depuis bientôt neuf ans. Comment peut-elle se dire victime de la mauvaise organisation de ses propres services?

Le Conseil d’État est éclaboussé lui aussi. Pourquoi a-t-il accepté une enquête lancée sur des bases aussi fragiles? Il aurait dû délester Anne Emery-Torracinta du dossier, assumer lui-même l’audit et le confier à des personnalités extérieures au canton.

Pour les victimes et leurs proches, il ne reste plus que le Grand Conseil et la justice pour espérer, enfin, que l’État aille au fond des choses. C’est le minimum qui leur est dû.

Frédéric Julliard est rédacteur en chef de la Tribune de Genève.

