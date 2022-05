La cuisinière d’Arnex-sur-Orbe et son mari collaborent avec un pêcheur du lac de Morat pour proposer un nouveau produit local et goûteux.

Amateurs de thon sur les pizzas, dans les salades, dans les sandwiches, en tapas ou nature à la fourchette, il va falloir changer vos habitudes. Grâce à Mamie Claire – le surnom donné par ses petits-enfants à Marie-Claire Stern – il existe désormais un substitut plus local, plus durable et bien plus raffiné de surcroît: l’Émiettée de nos lacs.

Ce nouveau produit en bocal se décline en version nature, à l’huile de colza ou assaisonnée: à la basquaise (échalotes, piment d’Espelette, tomates séchées), à la grenobloise (câpres, citrons jaunes et verts) ou à la provençale (anchois et olives). Et il est le résultat de la mise en lien par les réseaux sociaux de pêcheurs du hameau de Guévaux (FR) au bord du lac de Morat, et de la cuisinière, ancienne Avenchoise désormais installée à Arnex-sur-Orbe.