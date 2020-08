Valais – Maltraitance dans un EMS de Saxon: plainte pénale des autorités Une procédure a été lancée par le gouvernement valaisan après le témoignage d’un ancien infirmier sur la RTS, qui a évoqué des résidents «laissés sans boire ni manger».

Les soupçons de maltraitance dans un home à Saxon sont pris "très au sérieux" par le département valaisan de la santé. (photo d'illustration). KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Le département valaisan de la santé et des affaires sociales a déposé une plainte pénale contre inconnu pour faire «toute la lumière» sur les soupçons de maltraitance qui pèsent sur un EMS à Saxon. Les actes présumés ont été dénoncés par un ancien infirmier de l'EMS.

Témoignage alarmant

Le département a demandé une «détermination écrite» à l'infirmier qui a témoigné de maltraitances à l'encontre de résidents du home dans l'émission Mise au point diffusée le 16 août sur la RTS. Il a aussi demandé aux médecins répondants de l'EMS de faire part de leurs observations, indique le canton vendredi dans un communiqué.

Le Département de la santé, des affaires sociales et de la culture (DSSC) affirme ne pas avoir eu connaissance des faits révélés dans l'émission, notamment du «délai injustifié avant l'appel d'une ambulance» et de «résidents laissés sans boire ni manger». S'ils sont avérés, ils sont «inacceptables et pénalement répréhensibles», souligne le canton.

ATS/NXP