Sommet de l’OTAN – Malgré l’Ukraine, Biden maintient la pression sur la Chine Le président américain impose la Chine au menu des discussions de l’Alliance atlantique, dès ce mardi à Madrid. Il mise sur une Russie affaiblie pour se concentrer sur l’Asie.

Alexis Buisson - New York

Joe Biden veut renouer avec la politique du «pivot asiatique» de recentrage militaire et économique sur l’Orient, prônée dès 2011 par Barack Obama. Ici au sommet du G7 avec le premier ministre japonais Fumio Kishida (à l’arrière) et le président indonésien Joko Widodo. Elmau, 27 juin 2022. John MACDOUGALL / AFP

En 2021, Joe Biden avait poussé ses alliés au sein de l’OTAN à prendre la menace chinoise au sérieux. Un an plus tard, le président américain peut se féliciter. La Chine doit être citée dans le nouveau «concept stratégique» de l’alliance, la feuille de route résumant les objectifs et les missions de l’organisation pour les dix années à venir que les États membres doivent adopter lors de leur sommet à Madrid du 28 au 30 juin. Même si on n’en connaît pas encore la teneur, la référence à Pékin dans un tel document est une première dans l’histoire de l’OTAN.