Travail – Malgré les réductions d’horaire de travail, des entreprises licencient Le Syndicat des mass media a saisi le SECO, l’Office cantonal de l’emploi et la Caisse de chômage pour dénoncer l’Eurovision. Le SSP s’en prend à Protectas. Marc Bretton

L'Office Cantonal de l'Emploi a été saisi par le Syndicat des mass media à propos de licenciements à l’Eurovision. LUCIEN FORTUNATI

La fin des RHT (réductions d’horaire de travail) et puis la porte? En un an, le taux de chômage cantonal est passé de 3,9 à 5,4%, et la sortie d’un certain nombre d’entreprises de ce régime spécial pourrait accélérer le mouvement. Preuve que le sujet est chaud, deux syndicats sont montés au créneau, sans se concerter, pour dénoncer des entreprises.

Licenciements en masse

Le premier cas concerne l’Eurovision. Le Syndicat des mass media (SSM) vient de saisir l’Office cantonal de l’emploi, le Secrétariat d’État à l’économie et la Caisse de chômage à son sujet. En cause, justement, la gestion des RHT. Frappée par la crise, l’entreprise basée au Grand-Saconnex, «filiale» de l’Union européenne de radiodiffusion, connue pour son fameux concours de la chanson ou la diffusion de compétitions sportives internationales, avait annoncé cet automne 32 licenciements (20% des effectifs) progressifs coïncidant avec la fin du délai d’indemnisation des RHT.