Hockey sur glace – Malgré les quarantaines, la National League veut jouer Les représentants des clubs se réuniront jeudi pour définir les contours de la fin de saison et le mode de calcul des points.

Lausanne a rejoint la longue liste des clubs de NL en quarantaine. Eric Lafargue

Davos, Zoug, Rapperswil, Lugano, Lausanne. Et peut-être Ajoie. Près de la moitié des équipes de National League sont affectées par le Covid-19 et ont été placées en quarantaine par les médecins cantonaux. La reprise du championnat, le 2 janvier, est fortement impactée puisque trois des cinq rencontres qui figuraient à l’affiche sont d’ores et déjà reportées.

L’état-major de la première division helvétique est donc confronté à une nouvelle problématique: alors que l’évolution de la situation sanitaire demeure imprévisible, sera-t-il possible d’organiser tous les matches, play-off compris, avant le Championnat du monde qui aura lieu du 13 au 29 mai en Finlande? De surcroît en cette saison olympique où les activités de la Ligue seront suspendues du 29 janvier au 22 février? Directeur de la National League, Denis Vaucher est lucide: «Probablement que non».

«En tout cas, il n’est pas question de mettre tout le monde en pause» Denis Vaucher, directeur de la National League

C’est la raison pour laquelle, le patron a convoqué les dirigeants des treize formations de National League à une assemblée extraordinaire virtuelle qui se tiendra jeudi matin. Trois points majeurs seront débattus: les règles sanitaires, l’organisation de la deuxième partie de la campagne 2021-2022 et la gestion du classement. Il est plus que probable que la hiérarchie ne sera plus établie en fonction du nombre de points amassés, mais en fonction du nombre d’unités collectées par rencontre. «En tout cas, il n’est pas question de mettre tout le monde en pause, reprend Vaucher. Tant que nous aurons des équipes avec au moins douze joueurs de champ et un gardien en santé, nous jouerons.»

L’organisation, elle, est plus difficile à planifier, même sur le très court terme. Mais est-ce envisageable de ne pas envoyer les hockeyeurs de National League aux JO de Pékin et de récupérer les dates du mois de février pour caser des rencontres reportées? «Non, coupe Vaucher, catégorique. Les joueurs veulent aller aux Jeux et, même si cela n’était pas le cas, les techniciens de la télévision seront en Chine. On n’aurait probablement pas assez de personnel pour produire les matches.»

Quant aux délégués des clubs de Swiss League, ils se parleront par l’intermédiaire de la vidéo, jeudi à 11h. Les mêmes points seront à l’ordre du jour, avec une contrainte de moins puisqu’il n’y a pas de trêve olympique prévue. Quatre duels agendés jeudi soir ont été reportés, dont Sierre – Thurgovie et Olten – Viège.

