Kérosène pour les avions de combat – Malgré les promesses, l'armée de l'air ne vole pas moins Les heures de vol ne diminuent pas. Les vols récurrents de l'armée avec les jets du Conseil fédéral soulèvent des questions. Roland Gamp Christian Brönnimann Svenson Cornehls

Les Forces aériennes veulent économiser du carburant, mais sont encore loin de leur objectif. VBS/DDPS - ALEXANDER KÜHNI

La promesse remonte à quelques années. Et les Forces aériennes suisses y attachent apparemment une importance telle qu’elle figure toujours sur leur site internet: dès 2010, les candidats pilotes ne seront plus formés dans un avion de combat Tiger, mais dans un appareil à hélices. «Cette configuration de formation, jusqu’à présent unique au monde, n’est pas seulement plus économique, elle permet également de diviser par neuf la consommation de carburant et par dix les émissions polluantes globales.» De plus, l’objectif est de réduire le nombre de vols en utilisant davantage de simulateurs.