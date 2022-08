Températures record – Malgré les plans canicule, de nombreux aînés ont été hospitalisés L’Imad et les HUG font état de dizaines de cas aigus de déshydratation et de problèmes cardiovasculaires depuis le début de l’été. Emilien Ghidoni

Pour se protéger de la chaleur, il est recommandé aux personnes âgées de se rafraîchir régulièrement. KEYSTONE

Ouf! C’en est fini des 37 degrés à l’ombre à Genève. Le temps frais du week-end dernier annonce un début de mois d’août un peu plus supportable, et il était temps. Les canicules de juin et de juillet ont été très éprouvantes pour les aînés du canton. Depuis le début de l’été, les services ambulatoires et de gériatrie sont constamment sous tension.