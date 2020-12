Soutien Covid au sport d’élite – Malgré les modalités, le contrôle ne sera pas total L’accès aux prêts et aux aides à fonds perdu est peut-être soumis à des conditions strictes. Mais une fois dans les caisses, la bonne utilisation de l’argent devient opaque. Rien n’empêche les clubs, notamment de football, de verser des millions à des agents. Alain Mettler

Avec 5,5 millions de francs, le FC Bâle est champion de Suisse des commissions versées aux agents durant la période 2019-2020. Au total, les clubs de SFL ont déboursé plus de 13 millions de francs. KEYSTONE

La lutte a été longue, mais le sport d’élite y est parvenu. Le 18 décembre, le Conseil fédéral a publié l’ordonnance qui réglemente l’octroi des aides aux clubs professionnels. Une enveloppe de 175 millions est mise à disposition pour 2021, qui se partage entre des contributions à fonds perdu d’un maximum de 115 mio et des prêts (60 mio). Dans leur syntaxe, les conditions se veulent strictes, avec un rognage des hauts salaires ainsi que le maintien des structures pour la formation et les sections féminines et une «transparence totale» de la part des sociétés.