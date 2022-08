Sondage électoral – Malgré les difficultés, Alain Berset reste le plus populaire Les derniers mois agités du ministre de la Santé ne s’en ressentent pas sur l’avis des électeurs. Ceux-ci se montrent indécis sur la formule magique. Julien Culet

Plus populaire des sept Sages, Alain Berset peut voir l’avenir sereinement. KEYSTONE

Inamovible. Même s’il a perdu quelques plumes, le ministre de la Santé Alain Berset est encore et toujours le membre du gouvernement qui bénéficie de la cote de popularité la plus forte. Le sondage Tamedia (éditeur de cette publication) place le Fribourgeois devant ses six collègues. Le conseiller fédéral se montre toutefois moins impérial qu’avant. En effet, 56% des personnes interrogées se disent favorables à sa réélection. Elles étaient 64% en décembre dernier.