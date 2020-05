Tessin – Malgré les chiffres, la prudence reste de mise Dans le cadre de la pandémie, le gouvernement tessinois a prolongé mercredi l'état d'urgence jusqu’à la fin juin.

Le gouvernement tessinois se veut encore prudent, malgré des chiffres encourageants sur le plan du coronavirus. Keystone

Malgré le recul des nouvelles infections et des décès, la prudence est de mise, alors que le canton assouplit par étapes les mesures de lutte contre le coronavirus. «Nous devrons vivre avec le virus durant l’été – et probablement encore plus longtemps», a déclaré devant la presse le président du Conseil d’État Norman Gobbi. Les visiteurs venus du Nord sont les bienvenus au Tessin, mais ils sont appelés à un comportement responsable, «même en vacances», a-t-il ajouté.

Et de citer notamment le port du masque, indispensable en cas de forte affluence, le respect de la distance sociale et l’interdiction des rassemblements. Il s’agit d’une «nouvelle forme de vivre ensemble», a résumé le conseiller d’État léguiste, précisant que les places de camping restent fermées et le camping sauvage est interdit.

Respect des règles

Le respect des règles sera vérifié par la police cantonale, a noté son commandant Elia Arrigoni. Selon lui, les premiers assouplissements ont été accompagnés de violations des directives.

La police a le plus souvent dû intervenir en raison de personnes assises trop proches sur les terrasses des restaurants et des bars. Certains clients consommaient debout au bar, ce qui est interdit. En outre, certains établissements n’ont pas fermé à l’heure.

Participer aux discussions avec l’Italie

Interrogé sur la décision de l’Italie de rouvrir ses frontières dès le 3 juin, Norman Gobbi a relevé qu’il s’agit d’une décision «unilatérale». Le Conseil fédéral a autorisé que les autorités cantonales soient intégrées aux prochaines étapes.

Des discussions entre Berne et Bellinzone sont prévues la semaine prochaine. Mais, avant toute décision, il faut se rappeler que la situation est totalement différente entre le Tessin et la Lombardie, a rappelé le médecin cantonal Giorgio Merlani.

Surveiller la situation à Milan

Le canton n’a enregistré que deux nouveaux cas d’infection et aucun décès ces dernières 24 heures et ne compte que 22 personnes en quarantaine, a-t-il indiqué. Quarante-neuf personnes sont hospitalisées, dont quatre aux soins intensifs.

Il faut suivre attentivement la situation dans la région autour de Milan – qui s’apparente à celle de New York pour ses conditions de vie et d’habitat, selon Norman Gobbi. Selon les chiffres publiés mercredi soir par la Protection civile italienne, la Lombardie a enregistré 294 nouveaux cas de Covid-19 et 65 décès ces dernières 24 heures. Elle totalise encore 231 patients aux soins intensifs.

( ATS/NXP )