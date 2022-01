30’000 fans dans l’Oberland – Malgré le Covid, le retour en force du public à Adelboden Un an après le huis clos, Marco Odermatt et les skieurs helvétiques se réjouissent de retrouver la foule au bas de la piste du Chuenisbärgli ce week-end. Christian Maillard -Adelboden

Même s ’il avoue que la présence du public n’a pas d’influence sur s a course, Marco Odermatt se réjou i t du retour de cette foule si unique. GETTY IMAGES

Il faut s’être déplacé une fois à Adelboden lors des épreuves de Coupe du monde pour comprendre vraiment ce phénomène. Il y a plus de 30’000 personnes tout autour de la piste, dont 20’000 amassées au bas de la Chuenisbärgli, qui hurlent leur joie. Comme dans un stade de foot ou une patinoire. L’ambiance est tout simplement exceptionnelle, surtout quand un skieur suisse, qu’il soit le meilleur du monde ou pas, apparaît comme par enchantement au sommet du dernier mur pour s’y jeter en chute libre, les jambes en feu, devant une foule en délire.

Si cette clameur donne des forces insoupçonnées aux athlètes, il y a de quoi en avoir à chaque fois des frissons. «Il est vrai que lorsqu’en plus on gagne ici devant du monde, avec cette ambiance de fête, c’est un énorme plaisir, se rappelle Daniel Yule, victorieux du slalom en 2020. J’essaie de me nourrir de ce bon souvenir qui donne envie de sortir à nouveau deux grosses manches ce dimanche.»