Festivités et épidémie – Malgré le Covid, ils font vivre l’esprit de Noël à Genève Avec une lettre écrite de la main du Père Noël, un nez rouge, des éclairages XXL ou un repas à l’emporter, des jeunes et des plus âgés luttent contre la morosité ambiante en apportant chaleur et lumière dans les rues comme dans les cœurs. Aurélie Toninato, Chloé Dethurens et Caroline Zumbach

Le comité de l’association Partageons Noël offre un repas à l’emporter aux personnes isolées. MAGALI GIRARDIN Des associations ont récolté jeux et peluches pour 2000 enfants de familles précarisées. AURELIEN FONTANET L’atelier d’écriture et de lecture des aînés de Carouge a répondu à 150 lettres adressées au Père Noël (de gauche à droite: Gerda Ferrari, Martine Brand, Claudine martin, Danielle Messiaux et Geneviève Mercier). LUCIEN FORTUNATI 1 / 6

L’ombre du Covid ternit l’éclat des fêtes de fin d’année. Elle entrave les festivités, empêche les grandes retrouvailles familiales, accroît l’isolement et plombe le moral. Mais ce maudit virus n’a pas réussi à enterrer l’esprit de Noël. De nombreuses actions solidaires et festives survivent grâce à l’enthousiasme et l’engagement de Genevois. En voici quelques-unes.

Ils prennent la plume du Père Noël

Durant un mois, Denise Martin a joué les petites mains du Père Noël. Avec sept autres membres de l’atelier d’écriture et de lecture du Club des aînés de Carouge qu’elle préside, la retraitée a répondu aux lettres de petits – et de quelques grands – adressées au Père Noël. Avec des mots et du papier choisis. À l’origine de cette belle action, une collaboratrice municipale bien inspirée: Katia Vuagniaux. La coordinatrice des manifestations à la Mairie a fait installer une boîte aux lettres sur la place de Sardaigne. Les missives ont afflué, y compris de Vaud et de France voisine: quelque 1500 au total en seulement trois semaines!