Les clubs doivent payer – Malgré la saison tronquée, l’ASF exige ses cotisations Dans un contexte économique difficile, le comité central de l’Association suisse de football a décidé de percevoir la totalité des participations des clubs. Des présidents témoignent. Pierre-Alain Schlosser , André Boschetti

Les cotisations des 1500 clubs de Suisse, dont Echallens ci-dessus, représentent près de 6 millions de francs pour l’ASF. KEYSTONE

Les clubs affiliés à l’Association suisse de football (ASF) ont reçu une mauvaise nouvelle la semaine dernière. Déjà impactés par un championnat annulé au milieu de saison, ils ont été informés par l’organe faîtier qu’ils devaient s’acquitter de l’entier des cotisations, soit 5 fr. 40 par junior et 11 fr. par joueur adulte. Une facture de plus que les gros budgets ne sentiront pas passer, mais qui sera plus difficile à absorber pour les sociétés plus modestes.