Guerre en Ukraine – Malgré la propagande du Kremlin, des Russes osent dire «niet» à la guerre Le Kremlin impose son narratif sur la «dénazification» de l’Ukraine. Dans la rue ou sur les réseaux sociaux, ils sont une minorité à s’opposer à l’offensive militaire. Benjamin Quenelle - Moscou

Des manifestants contre la guerre en Ukraine sont réprimés par la police à Moscou, le 24 février 2022. AFP/ALEXANDER NEMENOV

«Niet»: «Non à la guerre… » En lettres rouges sur un bout de carton blanc, la pancarte tranche avec l’ambiance générale à Moscou. Le jeune homme osant ainsi s’opposer non seulement à l’offensive russe en Ukraine mais aussi au soutien général dans la population, enthousiaste pour les plus fervents, fataliste dans la majorité des cas, n’est pas l’un de ces opposants systématiques au Kremlin de Vladimir Poutine. «Mais, aujourd’hui, il est contre cette guerre. Pour lui, c’est impossible de se taire», confie le père de l’étudiant, à la fois fier et inquiet. En Russie, toute opposition, même individuelle comme ces actions de rue isolées, peut être poursuivie en justice. Et des Russes se sont retrouvés en prison pour un simple «like» en commentant un message rebelle sur les réseaux sociaux.