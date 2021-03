Malgré la pandémie – Swiss reste pleinement engagé à l’aéroport de Genève La compagnie aérienne Swiss, en pleine crise en raison du coronavirus, n’a pas l’intention de revoir son engagement en Romandie.

Swiss maintient sa présence à l’aéroport de Genève. KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi

«Nous avons beaucoup investi ces dernières années à Genève», raison pour laquelle Swiss a été profitable en 2019 sur cette plateforme aéroportuaire, a souligné jeudi le nouveau patron Dieter Vranckx lors d’une conférence de presse. Ce double national Suisse et Belge, qui a succédé en début d’année à Thomas Klühr, a ajouté que la filiale de Lufthansa «reste engagée à Genève».

La compagnie aérienne n’a pas l’intention de revoir son engagement en Romandie et compte maintenir sa présence à l’Aéroport international de Genève, a déclaré la direction jeudi.

Après avoir inscrit une lourde perte opérationnelle de 654 millions de francs en 2020, le deuxième plus mauvais résultat dans l’histoire de la société, Swiss a annoncé évaluer un redimensionnement de sa flotte. L’entreprise a également taillé dans ses coûts avec la suppression prévue d’ici la fin de l’année de 1000 postes à temps plein.

Face au fort ralentissement du trafic aérien mondial induit par les restrictions de voyages, le transporteur national a revu son offre et ne proposait plus en 2020 qu’environ 30% de ses vols d’avant-crise. A Genève, ses avions ne relient actuellement plus que les aéroports de Zurich et Francfort.

ATS