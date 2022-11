Remplie de fumée artificielle, la salle sombre s’illumine au gré des flashs stroboscopiques et des lumières colorées. La techno rythme de ses basses lourdes les corps qui balancent. J’ai bu un rhum-Coca, fumé une cigarette, me laisse emporter par l’ambiance, les discussions trop fortes et les rires.

Cette situation, habituelle un soir de week-end, je l’ai vécue à Kiev, il y a deux semaines. Nous étions samedi après-midi, au club Na Chasi, alors que la bataille de Kherson risquait encore de débuter et que les bombardements sur les centrales énergétiques privaient d’électricité, par intermittence, des millions d’Ukrainiens.

«Les Ukrainiens restés au pays s’accrochent farouchement au quotidien.»

Mon envie de me rendre en Ukraine s’est imposée à la faveur d’échanges, de coïncidences et d’une envie de m’y rendre inassouvie depuis douze ans. Des «vacances» à vocation artistique, le plus possible hors de la guerre et loin du front. Non pas pour fuir la violence, mais pour me confronter à cette partie de la réalité du pays qui m’a interpellé: les Ukrainiens restés au pays s’accrochent farouchement au quotidien.

Durant mon trajet en bus et en train depuis Varsovie, j’ai pu me rendre compte qu’ils étaient nombreux à faire des allers-retours au pays. La relative sécurité autour de Kiev et à l’ouest du pays, du côté de Lviv, permet à des réfugiés déplacés en Allemagne, en Pologne ou en Suisse de s’y rendre eux aussi pour de courts séjours, voire de rentrer à la maison malgré cet hiver qui s’annonce difficile.

Dans une ville de Kiev plongée dans le noir et limitée par un couvre-feu à 23 h, des centaines de jeunes se massent sur Krechtchatyk, la rue principale de la capitale. Le jour, on s’y prend en photo pour les réseaux sociaux ou on se filme en train de réaliser des chorégraphies. Le soir, à la faveur du redoux de ces dernières semaines, on pouvait passer du temps entre amis à siroter des cafés ou manger un kebab.

Dans les villes, les sirènes sont quotidiennes. Elles retentissent deux ou trois fois par jour. Les alertes scintillent sur les téléphones, le bruit s’entend parfois au loin, mais personne ne prend plus la peine de se mettre à l’abri. Les «motos», le nom donné aux drones «iraniens» à cause de leur bruit, font bien moins peur que les projectiles maladroits qui soufflaient les vitres des bâtiments à 20 mètres à la ronde.

Bombes, travail et fête

«Le lundi, on attend les bombes, le mardi et le mercredi, on retourne au travail», me disait la femme d’un masseur-thérapeute que j’ai filmé pour mon projet artistique. «Et le samedi, on fait à nouveau la fête», ai-je ajouté. Soirées salsa, festivals technos, concerts, entre midi et 22 h, les options sont légion pour résister en se divertissant.

Pour les dizaines de personnes que j’ai rencontrées, curieuses, souriantes et accueillantes comme si j’étais un innocent voyageur, il s’agit de lutter contre l’angoisse de ne pas savoir de quoi demain sera fait. Leur combat prend racine dans le quotidien, la simplicité. Se détendre, penser à autre chose, danser. Pour montrer que, toujours, la vie triomphe.

