Derby perdu à Fribourg – Malgré la défaite, le GSHC passera les fêtes en tête Les Aigles ont subi la loi des Dragons (2-1) dans une BCF Arena pleine. La formation de Jan Cadieux reste tout de même au sommet de National League, ex aequo avec Bienne. Ruben Steiger Fribourg

Le GSHC a concédé sa deuxième défaite de suite sur la glace de Fribourg. KEYSTONE/Adrien Perritaz

Un jour après l’étonnant revers concédé à domicile contre Langnau, Ge/Servette avait à cœur de réagir immédiatement à Fribourg, dans le cadre du derby. Si réaction il y a eu sur le plan du jeu et de l’attitude, le bilan chiffré reste le même avec une défaite sur le score de 2-1. Hartikainen et Smirnovs, touchés contre les Emmentalois, n’ont pas pu être alignés. «Ils ont passé des tests dans l’après-midi et on attend les résultats», a précisé le directeur sportif Marc Gautschi.