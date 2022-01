Point sanitaire à Genève – Malgré des records de cas, les hôpitaux ne seront pas débordés Suite à la baisse vertigineuse de la vaccination, plusieurs centres vont fermer leurs portes. Sophie Simon

Capture d’écran www.ge.ch.

Le directeur de la santé à Genève a fait le point vendredi matin sur la situation très paradoxale que nous vivons en ce moment: d’un côté «le nombre de contaminations n’a jamais été aussi élevé, avec un nouveau record de 4000 cas annoncés en un jour», avec tout le réseau de soins qui tourne à plein régime; de l’autre la préparation à une «désescalade» de tout le dispositif: «Le contact tracing n’est plus vraiment d’actualité et la vaccination, en diminution brutale, va nécessiter une reconfiguration dans les prochains jours et semaines.» En effet, Adrien Bron estime que la moitié des capacités d’injection n’est pas utilisée, notamment en raison des annulations.

Le cadre a annoncé une autre nouvelle «extrêmement importante» avec un soulagement notable: les hôpitaux «ne seront vraisemblablement pas débordés. On n’en était pas sûrs il y a encore deux semaines.» L’activité hospitalière demeure intense, «en mode dégradé», mais pas de nature à devenir hors de contrôle. Les scénarios pour l’hiver prochain restent très difficiles à envisager étant donné le nombre de facteurs inconnus en présence, comme les éventuelles mutations et la disponibilité de nouveaux vaccins.

Certificats mis à jour mardi

Quant au pic de cette cinquième vague, Adrien Bron reconnaît ne pas savoir quand il adviendra ni si les services seront en mesure de l’identifier à l’instant T. «On saura qu’on l’aura dépassé quand il y aura une décrue très claire de la positivité des tests.» Actuellement, ce taux ne cesse d’augmenter, avec 50% des PCR positifs, et environ 30% pour les tests antigéniques rapides. Seuls six cas du sous-variant d’Omicron, BA2, ont été identifiés jusqu’à ce jour dans le canton, mais le séquençage n’est pas automatique. En janvier, 25 décès liés au Covid-19 sont à déplorer dans le canton.

En EMS, la situation se stabilise, voire s’améliore légèrement, selon la médecin cantonale. Un nouveau record de 18’000 personnes positives en une semaine est établi. Aglaé Tardin rappelle qu’à partir du 1er février (donc mardi) les certificats sanitaires subiront un nouvel encodage pour s’aligner sur les normes européennes. Les citoyens n’ont aucune démarche à faire, car l’opération est automatique: la validité sera réduite de 365 jours à 270.

Chute «vertigineuse» de la vaccination

Côté vaccinations, la chute est qualifiée de «vertigineuse» par la pharmacienne cantonale Nathalie Vernaz-Hegi. Effectivement, 86’000 personnes se sont soumises à la piqûre au mois de janvier, or seules 14’000 personnes ont pris rendez-vous pour le mois de février. L’intérêt est donc de 85% inférieur et nécessite de revoir le déploiement du dispositif à la baisse. Rappelons que les bénéfices de la vaccination sont essentiellement d’éviter les formes sévères de la maladie, mais pas forcément la contamination.

Dès ce vendredi, la Pharmacie populaire fermera son centre de vaccination de la rue Carteret. Le centre m3 Meyrin va suivre le mouvement le 5 février, le cabinet Opale (Chêne-Bourg) va d’abord réduire son activité vaccinale puis l’arrêter dès le 14 février. Le centre m3 Chêne (Eaux-Vives) rangera quant à lui ses seringues le 28 février, tout en maintenant son activité de tests. Ne resteront alors que deux options: la permanence médico-chirurgicale du rond-point de Plainpalais et la clinique d’Onex.

Enfin, après les vacances de février, il reviendra aux parents de déterminer, avec ou sans leur pédiatre, s’il faut tester leur progéniture pour une angine, la coqueluche ou le Covid, en fonction de l’état de santé de l’enfant.

Sophie Simon est journaliste à la rubrique genevoise depuis 2011. Elle enquête notamment dans les domaines de l'éducation, la santé, le tourisme, la politique. Elle couvre aussi les rapports de la Cour des comptes et les arrêts du Tribunal fédéral. Elle est titulaire d'un master en journalisme du CELSA (Sorbonne). Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.