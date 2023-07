Football – Malena Ortiz poursuit son aventure avec Servette Si Natalia Padilla s’en va, l’Espagnole de 25 ans a prolongé son contrat d’un an avec l’équipe féminine genevoise. Christian Maillard

Malena Ortiz Cruz va retrouver la Bâloise Lou Benard dès la reprise du championnat. KEYSTONE/Martial Trezzini

Alors que Natalia Padilla a décidé de quitter la Praille après deux ans de bons et loyaux services, pour tenter son aventure avec le Bayern Munich où elle sera prêtée à Cologne, Melena Ortiz Cruz reste un an de plus à Genève. Talentueuse milieu de terrain, l’Espagnole de 25 ans, passée par la Real Madrid avant de rebondir la saison dernière au pied du jet d’eau, a prolongé d’un an son contrat avec Servette Chênois Féminin.

La No 10 des Grenat, qui s’était déchiré les ligaments à un genou il y a un an et demi en Espagne, a retrouvé tous ses moyens avec les Genevoises.

Jose Barcala, le nouveau coach ibérique qui a relayé Eric Sévérac ce printemps, compte sur sa compatriote pour reconquérir un titre qui échappe aux Servettiennes depuis deux ans. «Les objectifs de Servette sont toujours d’être en position de gagner tous les titres, a déclaré le nouveau technicien sur le site du club. Mais avant de prétendre à vouloir gagner des titres, il faut se convertir en une équipe qui mérite de gagner des titres. Pour cela, nous devons mettre l’accent sur le rendement et sur la culture de l’excellence.» Un discours qui a plu à Malena Ortiz Cruz…



