Théâtre de l’Orangerie – Malaise à la ferme entre deux raclettes Une femme et un homme font face aux problèmes des agriculteurs d’aujourd’hui à travers deux textes. À voir à la suite. Benjamin Chaix

Coline Bardin dans «La Mâtrue – Adieu à la ferme». NICOLAS BRODARD

Au Théâtre de l’Orangerie, la «douzaine de la ruralité» a commencé le 26 juillet et se terminera le 5 août. Le temps pour deux comédiens seuls en scène de se produire dans deux courts spectacles très personnels, à voir à la suite. Le premier a lieu dans l’Orangerie et le second en plein air sur un terrain dévolu habituellement aux jardiniers de la Ville de Genève. «La Mâtrue – Adieu à la ferme», de et avec Coline Bardin, a fait les beaux soirs de la sélection suisse d’Avignon Off l’été dernier. Cette bachelière de la Manufacture (Haute école des arts de la scène de Suisse romande) raconte son passé de mâtrue (dernière née) d’un couple d’éleveurs. On la découvre en pleine nuit, torche électrique au poing, cherchant une vache égarée.

Nous voilà plongés dans le monde rural contemporain, au fil d’une série de skteches mi-comiques mi-poignants, censés restituer le malaise qui s’installe entre les générations dans une famille attachée à sa terre. Coline Bardin joue plusieurs personnages, dont des hommes, avec beaucoup de verve et de cœur. Elle n’est pas là pour démolir, même si certaines réalités aux allures de clichés sont très négatives. Elle montre, elle incarne, elle surprend. Son apparition métamorphosée en fiancée de l’Est, prête à apporter au fermier célibataire le réconfort que l’on devine, est un moment de choix du spectacle.

«La Mâtrue» se joue jusqu’au 4 août avant ou après – selon les jours – «Petite brume», solo qui sera donné une dernière fois le 5 août, juste avant «Sur un fil» de Jérôme Sire, performance d’improvisation d’un seul soir.

Qui aurait pu deviner qu’un jour on recevrait des raclettes au cours d’une représentation? Arnaud Mathey le fait dans «Petite brume», tout en disant le texte du court récit éponyme de Jean-Pierre Rochat, paru en 2017 aux Éditions d’Autre Part. Qu’on se le dise, chaque spectateur ne pourra pas glisser dans sa bouche le délicieux fromage fondu raclé par le comédien. Il faut lever la main au bon moment. Notre Valaisan n’a pas que ça à faire. Il doit transmettre la prose de Rochat, triste histoire d’un agriculteur contraint à mettre aux enchères sa ferme et tout son contenu. Sa femme l’a quitté et sa vie commence à lui échapper. On voit venir le pire tout en guettant la dernière raclette ou le verre de blanc qui est ici celui du condamné. Arnaud Mathey a une belle présence. Il dit son texte un peu machinalement mais sans perdre l’attention du public auquel le plein jour pourrait donner des distractions.

Arnaud Mathey distribue des raclettes dans «Petite brume». DR

