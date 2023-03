Nouveau programme aux HUG et CHUV – Maladie d’Alzheimer: la prévention s’organise D’ici à 2050, le nombre de personnes atteintes pourrait doubler. Les HUG et le CHUV mettent sur pied deux programmes visant à prévenir la maladie et, chez les malades, la perte d’autonomie. Clément Etter

Les programmes du CHUV et des HUG mettent notamment l’accent sur l’activité physique en groupe, pour lutter contre la sédentarité et l’isolement. GETTY IMAGES

En Suisse, la maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées touchent environ 150’000 personnes, un chiffre qui pourrait plus que doubler dans les trente prochaines années. Ces affections neurodégénératives se caractérisent par une destruction lente et progressive des neurones, menant typiquement à des troubles de la mémoire, puis d’autres fonctions cognitives, jusqu’à une perte d’autonomie très handicapante au quotidien.