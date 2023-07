FOOTBALL – Mal récompensé, le LS laisse filer deux points contre GC Dominateur et souvent séduisant, le néo-promu a fini par concéder un match nul rageant face aux Zurichois (1-1), samedi à la Tuilière. André Boschetti Lausanne

Rares Ilie a marqué le but lausannois. keystone-sda.ch

Alors que l’on s’attendait à voir un Grasshopper prudent et attentiste, c’étaient bel et bien les Zurichois qui animaient une entame de match dynamique. Grâce à une saine agressivité et à un pressing constant sur une défense lausannoise à la peine, ils passaient très près de faire d’entrée la course en tête. Après 90 secondes seulement, Castella avait déjà remporté son duel avec De Carvalho puis détourné une belle frappe de Morandi.

Secoué mais pas touché, le LS répliquait par Baldé qui profitait d’un bon travail préparatoire de Sène pour tester les réflexes de Hummel (5e). Après cette entrée en matière tonitruante, le rythme faiblissait un peu mais pas l’emprise de GC sur son adversaire. Il fallait attendre le dernier quart de la première mi-temps et quelques situations dangereuses supplémentaires pour les Sauterelles pour voir enfin les Lausannois se montrer menaçants.

La première d’Ilie

Un réveil qui aurait pu trouver sa récompense lorsque Sène, seul à dix mètres de Hummel, voyait sa frappe du pied droit flirter avec le poteau gauche zurichois (34e). Mais ce n’était que partie remise. Peu avant la pause, un corner de Custodio était involontairement dévié par Sène sur le pied d’Ilie. Seul à trois mètres du but, le Roumain pouvait ouvrir la marque en inscrivant son premier but sous ses nouvelles couleurs.

Mis en confiance par cet avantage, le LS commençait la deuxième mi-temps comme il avait terminé la première. Malheureusement pour lui, il manquait quelques centimètres à Rares Ilie pour doubler la mise, sa frappe échouant sur l’intérieur du poteau de Hummel (48e). La réussite fuyait ensuite Sène, Sanches et Dessenne qui auraient pu, à tour de rôle, concrétiser la supériorité de leur équipe pour réussir un précieux break.

La punition tombe

Comme souvent dans ces cas-là, la punition finissait par tomber. Peu après qu’Abels avait vu sa frappe déviée in extremis, Morandi reprenait victorieusement de la tête un corner de Corbeanu (76e). Malgré un valeureux assaut final et quelques bonnes opportunités, le score ne changeait plus.



Lausanne-Sport - Grasshopper 1-1 (1-0) Tuilière. 5045 spectateurs.

Arbitre: M. Dudic.

Buts: 43e Ilie 1-0, 76e Morandi 1-1.

LS: Castella; Giger, Dessenne, Husic, Brown; Custodio, Bernede; Baldé, Sanches, Ilie (71e Suzuki); Sène (70e Labeau).

GC: Hammel; Abels, Tobers, Seko, Kempter; Abrashi, Ndenge (71e Kacuri); Corbeanu (5e Nigg), Morandi, De Carvalho (71e Momoh); Dadashov (66e Fink).

Avertissements: 63e Kempter, 78e Momoh, 84e Dussenne, 84e Tobers.

Notes: LS sans Dabanli (blessé). GC sans Lonwijk, Shabani ni Schürpf (blessés).

