Le GSHC vainqueur à Lugano – Mal parti, Ge/Servette a apporté une réponse de leader Avant de renverser la vapeur à Lugano (de 2-0 à 2-3), Ge/Servette s’est laissé surprendre par un adversaire qui en voulait un peu plus que lui. Les Aigles, dont le siège de leader a vacillé, ont préservé leur première place. Cyrill Pasche Lugano

Tout est bien qui fini bien. Grâce à un but grandiose de Hartikainen à la 50e minute, Genève-Servette est reparti vainqueur de Lugano. keystone-sda.ch

De mémoire de supporter «bianconero» - se disait-il dans les gradins -, il s’agissait-là du meilleur tiers-temps réalisé par le HC Lugano cette saison. Même Ge/Servette, qui sortait d’une victoire de prestige contre l’EV Zoug et venait d’élever son niveau de jeu quatre jours plus tôt (6-1), a été surpris par le rythme et l’intensité des joueurs de l’entraîneur novice Luca Gianinazzi (29 ans), le successeur de Chris McSorley sous les palmiers.