Reportage et bilan – Makala, roi du monde du Lignon, conclut Antigel en beauté

Reportage et bilan

Rien de tel qu’un artiste hip-hop pour soigner les entrées. Rien de plus solide qu’un concert de rap pour achever la 12e édition d’Antigel. Retour à l’énergie de la pop music, au barouf des basses martelées, aux éclats bluffant du show pour le show.

L’artiste en question est Genevois. Antigel lui déroule le tapis rouge. Quand Makala, cheveux ras décolorés, lunettes noires et imper luisant sous la lumière débarque dans la salle du Lignon, un peu de Shaft dans la dégaine («Je suis le plus méchant!»), il lui faut laisser monter les cris du public, imposer le silence, jeter un regard complice, raconter comme à lui-même «ça fait longtemps qu’ils ne l’ont pas vu, dis-leur quelque chose». Puis tout lâcher. La sono explose et la voix enflamme l’audience accrochée à chacun de ses gestes.